Goldener Löwe der Architekturbiennale Venedig an Brasilien

Brasilien hat mit seinem Pavillon "Erde" den Goldenen Löwen für die beste nationale Beteiligung an der 18. Architekturbiennale erobert. Die Preisverleihung fand am Samstag statt. Der brasilianische Pavillon, kuratiert von Gabriela De Matos und Paulo Tavares, konzentriert sich auf die Rolle der Vergangenheit für das Verständnis der Zukunft, wobei die Erde als roter Faden dient.

Der nigerianische Künstler, Designer und Architekt Demas Nwoko wurde von der Jury mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Demas Nwoko studierte am Nigerian College of Arts, Science and Technology in Zaria. Er war einer der ersten nigerianischen Architekten, die Kritik übten an der Abhängigkeit Nigerias vom Westen in Bezug auf importierte Materialien und Waren sowie Ideen, hieß es in der Mitteilung. Er setzt sich demnach zudem für die Nutzung lokaler Ressourcen ein.