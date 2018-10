Goldener Herbst beschert uns bis zu 24 Grad!

Die T-Shirts können ganz vorne im Kleiderschrank bleiben, nur morgens muss die Jacke mit: In den nächsten Tagen wird der Oktober im Ländle golden mit Temperaturen von über 20 Grad.

Gute Nachrichten für alle, die den goldenen Herbst noch genießen wollen: Es bleibt sonnig im Ländle. Ein Herbsttag voller Sonnenschein erwartet uns etwa am Dienstag – zumindest abseits der Hochnebelzonen, die aber nur den Bodenseeraum betreffen dürften. Überall sonst viel Sonne und nur wenige Schleierwolken. Die Tiefstwerte betragen 6 bis 10 Grad, die Höchstwerte 17 bis 23 Grad.

Bis zu 24 Grad am Mittwoch

Die Höhenströmung dreht am Mittwoch auf südliche Richtung. Damit mischt sich wieder einmal der Föhn ins Wettergeschehen ein. Der Tag beginnt am Bodensee und im Bregenzer Umfeld möglicherweise mit Hochnebel, sonst aber klar. Tagsüber bleibt der Himmel oft wolkenlos, die Herbstsonne hat somit freie Bahn und in der Folge wird es spätsommerlich warm. Tiefstwerte: 6 bis 11 Grad, Höchstwerte: 18 bis 23 oder 24 Grad.