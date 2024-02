Goldener Bär bei 74. Berlinale für Dokumentation "Dahomey"

Der Dokufilm "Dahomey" von der in Frankreich geborenen Regisseurin Mati Diop hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Das gaben die Filmfestspiele Samstagabend in Berlin bekannt. Die melancholische Komödie "A Traveler's Needs" des südkoreanischen Regisseurs Hong Sangsoo ist mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet worden. Der Wiener Martin Gschlacht bekam den Silbernen Bären in der Kategorie "herausragende künstlerische Leistung" ("Des Teufels Bad") zugesprochen.

Die Filmemacherin mit senegalesischen Wurzeln setzt sich in "Dahomey" mit der Rückgabe von aus Afrika geraubten Kunstschätzen auseinander. Diop begleitet 26 Statuen auf der Reise aus Frankreich in ihr Ursprungsland, dem heutigen Benin. Der experimentelle Dokufilm fesselt mit poetischen Passagen - zum Beispiel spricht mehrmals einer der Kunst-Raubschätze aus dem Off.