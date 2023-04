Golden State zittert sich im NBA-Play-off zu 2:2-Ausgleich

Die Golden State Warriors haben im NBA-Play-off mit einigem Bauchweh den Ausgleich geschafft. Der Titelverteidiger der nordamerikanischen Basketball-Profiliga stellte am Sonntag mit einem 126:125-Heimerfolg in seiner "best of seven"-Erstrundenserie gegen die Sacramento Kings auf 2:2. Superstar Stephen Curry führte die Warriors mit 32 Punkten an, machte im Finish bei fünf Zählern Vorsprung aber einen beinahe folgenschweren Fehler.

Weil er 42 Sekunden vor Schluss eine Auszeit anzeigte, die sein Team nicht mehr hatte, kassierte Curry ein technisches Foul. Die Kings verwerteten den folgenden Freiwurf, erhielten zudem den Ball und verkürzten per Dreier von De'Aaron Fox auf 125:126. Dabei blieb es allerdings.

Fox war mit 38 Punkten der überragende Offensivakteur, kam in der entscheidenden Sequenz aber nicht an Curry vorbei und gab den Ball an Harrison Barnes ab. Dessen Dreipunkteversuch mit der Schlusssirene verfehlte sein Ziel. Unterstützung erhielt Curry von Draymond Green, der nach seiner Ein-Spiel-Sperre von der Bank aus mit zwölf Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists Impulse setzte.

Die Boston Celtics durften sich beim 129:121-Erfolg bei den Atlanta Hawks auf ihre Topspieler Jayson Tatum und Jaylen Brown verlassen, die jeweils 31 Punkte erzielten. Sie stellten in der Serie ebenso auf 3:1 wie die New York Knicks mit einem 102:93-Heimsieg gegen die Cleveland Cavaliers. Das Aus vermieden die Minnesota Timberwolves mit einem 114:108 nach Verlängerung gegen die Denver Nuggets. Das im Westen topgesetzte Team aus Denver führt aber immer noch komfortabel 3:1.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag - Play-off, 1. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference:

Atlanta Hawks - Boston Celtics 121:129. Stand in der Serie: 1:3

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 102:93. Stand: 3:1

Western Conference:

Golden State Warriors - Sacramento Kings 126:125. Stand: 2:2

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 114:108 n.V.; Stand: 1:3