Gold und Silber für Rankweiler Sportschützin

Elisa Thurnher holt bei der Premiere bei den nationalen Titelkämpfen den Meistertitel und wird im Team Zweite.

RANKWEIL. Riesengroßer Jubel im Lager des Sportschützenverein Rankweil. In der erst fünfzehnjährigen Geschichteaufstrebenden Rankweiler Klub haben dreizehn verschiedene Athleten bei den nationalen Titelkämpfen schon 48 (!) Edelmetalle, davon vierzehn Mal Gold, fünfzehn Silberne und neunzehn Bronzene, im Einzelbewerb und in der Mannschaft geholt. Für eine faustdicke Sensation sorgte die junge Rankweilerin Elisa Thurnher vor Kurzem bei den österreichischen Meisterschaften in Kufstein in Tirol. Im Bewerb Luftgewehr und Luftpistolen in der Jugend I stand das Talent aus der Marktgemeinde Rankweil auf dem obersten Thron und holt die Goldmedaille im Einzel. Unter den 31 Teilnehmern aus ganz Österreich hatte Elisa Thurnher mit 212,4 Punkten die Nase vorne. Die Tirolerin Anna Trenkwalder aus Kundl hatte 1,4 Zähler Rückstand auf die Siegerin. Elisa Thurnher stand bei der ÖM-Premiere nicht nur auf Platz eins, sondern konnte ihren eigenen nationalen Rekord aus dem Vorjahr noch um 2,2 Punkte verbessern. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Madeleine Berchtold aus Schwarzenberg und die Höchsterin Lynn Sophie Bereiter durfte sich Thurnher in der Mannschaftswertung auch noch über die Silbermedaille freuen. Auf den neuen Champion Tirol fehlten Elisa Thurnher und Co. lediglich 3,2 Punkte. Die Rankweilerin kehrte vom Saisonhöhepunkt mit zwei Edelmetallen zurück. ÖM-Debütantin Michaela Winder vom SSV Rankweil wurde bei ihrem ersten Antreten auf österreichischer Ebene in der Klasse Frauen unter den dreißig Starter Neunzehnte. Die guten Trainingsleistungen konnte Winder im Wettkampf nicht ganz abrufen.VN-TK