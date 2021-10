„Gold steht trotz Anstieg der Inflation auf wackligen Beinen“

„Die traditionell besonders inflationssensiblen Österreicher und Deutschen haben ihre Schließfächer und Schatzkisten dieses Jahr im Rekordausmaß mit Goldbarren und Goldmünzen gefüllt. Der Absatz in Österreich und Deutschland erreichte im 1. Halbjahr 2021 das höchste Niveau seit mindestens 2009. Das ergibt sich aus Daten des World Gold Council.“

So Roland Rupprechter, MBA, Geschäftsführer/CEO der R&B Research und Vermögensmanagement Gesellschaft in Dornbirn, im Gespräch mit den VN. Und er fährt fort: „In Deutschland besitzen Privathaushalte die Rekordmenge von 9089 Tonnen des Edelmetalls. Mehr als die Hälfte davon (5194 Tonnen) sind Barren und Münzen, knapp 3900 Tonnen Goldschmuck. Österreich weist eine ähnliche Verteilung auf. Auf Barren und Münzen entfallen knapp 600 Tonnen Gold.“

Derzeit hohe Inflation

Nicht nur in Österreich und Deutschland, auch in der Eurozone und den USA ist die Inflation im Moment ungewöhnlich hoch. Wie das europäische Statistikamt Eurostat nach einer Schätzung mitteilte, lag die Inflationsrate im September bei 3,4 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 13 Jahren. Noch Ende des vergangenen Jahres waren die monatlichen Inflationsraten negativ gewesen. In den USA ist die Inflationsrate im September über­raschend auf 5,4 Prozent angestiegen. Ungeachtet dessen fiel der Goldpreis in diesem Jahr um 5,5 Prozent auf 1794 US-Dollar. Offensichtlich ist die Inflation kein starkes Argument für einen nachhaltig steigenden Goldpreis. Rupprechter: „Zwar gehen wir davon aus, dass der Teuerungsschub länger als ursprünglich gedacht anhalten wird, im Kern dürfte er aber ein vor­übergehendes Phänomen bleiben. Verantwortlich für den sprunghaften Anstieg ist die Erholung der Konjunktur. Die preistreibenden Lieferengpässe, mit denen die Wirtschaft derzeit zu kämpfen hat, dürften zwar noch eine Zeit lang andauern. Im Laufe des nächsten Jahres sollten sie aber wieder abklingen.“ Auch der starke Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise dürfte von vorübergehender Natur sein. Schon heute zeichnet sich ab, dass die Nachfrage aufgrund der hohen Preise sinkt und auf der anderen Seite daran gearbeitet wird, das Angebot auszuweiten. Es stellt sich jetzt die Frage, ob der Goldpreis mangels unterstützender Kräfte nicht eher auf wackligen Beinen steht.