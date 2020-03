Gold erreicht Allzeithoch in Euro

„Getrieben durch Unsicherheiten um das Coronavirus und dessen wirtschaftliche Folgen sowie die weltweite Zinsflaute stieg der Goldpreis in Euro auf ein neues Allzeithoch.“

Zur aktuellen Situation rund um das Gold nahm Roland Rupprechter, MBA, Geschäftsführer der R&B Research und Vermögensmanagement GmbH Stellung.

Wie er dabei erläuterte, wurden in der Spitze für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) in der vergangenen Woche 1556,05 Euro gezahlt. In US-Dollar gerechnet stieg der Preis für das gelbe Edelmetall mit 1659,35 US-Dollar auf ein neues Sieben-Jahres-Hoch. Auch die Menge an Gold in Finanzprodukten hat sich zuletzt sukzessive erhöht. Allein beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares war im Februar ein Zuwachs von 903,21 auf 935,7 Tonnen (plus 32,49 Tonnen) registriert worden, was auf Basis des aktuellen Goldpreises einem Gegenwert von über 1,5 Milliarden Euro entspricht.

Großes Kopfzerbrechen

Rupprechter weiter: „Besonders die steigenden Zahlen an Coronavirus-Neuinfektionen außerhalb Chinas bereiten den Investoren Kopfzerbrechen. In der letzten Februarwoche wurden erstmals außerhalb Chinas mehr Infektionen gezählt als im Reich der Mitte selbst.

Weltweit konnte das Virus inzwischen in mehr als 40 Ländern nachgewiesen werden. Die Konjunktursorgen dürften dadurch weltweit zunehmen und die Notenbanken weiter an der Politik der niedrigen Zinsen festhalten lassen.“

Schon seit Jahren begünstigt die Geldpolitik der großen Notenbanken (Fed, EZB, BoJ) den Preistrend. Denn niedrige Zinsen gelten als vorteilhaft für Gold, weil dadurch der Verzicht auf die bei Staatsanleihen üblichen Zinsen (Opportunitätskosten) leichter fällt.

Wichtigster Inflationsschutz

„Gold wird an den Finanzmärkten als Inflationsschutz Nummer eins gehandelt. Diese Eigenschaft hat das gelbe Edelmetall etwa in den Siebzigerjahren deutlich unter Beweis gestellt. Im Verlauf des Jahrzehnts kletterte die Teuerung in den USA nach zwei Ölpreisschocks von rund zwei Prozent deutlich in den zweistelligen Bereich. Anfang der Achtzigerjahre erreichte der Goldpreis Notierungen über 800 Dollar je Feinunze, was einer Verzwanzigfachung im Lauf einer Dekade entspricht. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass immer mehr private Anleger in Gold investieren, da es derzeit weder im Euro- noch im Dollar-Raum gelingt, die Teuerungsraten auszugleichen“, erläutert der Experte die Hintergründe.

Neben den privaten Investoren kaufen auch die internationalen Notenbanken so viel Gold ein wie selten zuvor, was direkt auf die Nachfrage einwirkt. Zu den stärksten Käufern gehörten zuletzt die Notenbanken Russlands und Chinas. Ziel der Goldkäufe ist es, die eigene Währungsreserve unabhängiger vom Dollar zu machen. Viele Zentralbanken haben in der Finanzkrise erkannt, wie anfällig ihre Währung bei globalen Krisen ist. Fast alle Länder, die zuvor keine großen Reserven hatten, gehörten daher seit 2010 zu den Nettokäufern des Edel­metalls. Die zuletzt hohe Goldnachfrage führte laut Rupprechter zu einer stark überkauften Marktsituation, was der Relative-Stärke-Index anzeigt. Dieser Maßstab vergleicht die Stärke von Kursverlusten innerhalb einer Periode mit der Stärke der in dieser Periode vorhandenen Gewinne. Für die überkaufte Marktlage sind neben den genannten Investoren auch die Spekulanten verantwortlich. Sie haben sich in Erwartung höherer Preise mehrheitlich „long“ aufgestellt. Anders hingegen haben sich die Goldproduzenten positioniert. Sie sichern die gegenwärtigen Preise über Verkaufsoptionen ab oder haben den Output bereits zu den aktuellen Preisen weit in die Zukunft verkauft. Sie gehen somit von keinen weiteren Preissteigerungen mehr aus.

Soll in Gold investiert werden?

„Wir rechnen kurzfristig mit einem Rückgang des ,überhitzten‘ Goldpreises. Dieser kann genutzt werden, um eine strategische Position Gold aufzubauen. Denn in einem Umfeld, geprägt durch Un­sicherheiten und sehr lockerer Geldpolitik, macht es weiterhin Sinn, drei bis fünf Prozent seines Vermögens langfristig in Gold zu halten. Wer kurzfristige Marktschwankungen ausnutzen möchte, investiert besser in ETCs (Exchange Traded Commodities). Diese dürfen allerdings in Österreich nicht rein in Gold investieren, sondern müssen in breitere Rohstoffkörbe veranlagen“, so Rupprechter abschließend.