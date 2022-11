Goiginger mit Austropop-Hommage: "Liebe den Wiener Schmäh"

Adrian Goiginger ist in der Jetztzeit angekommen. Der 31-jährige Regieshootingstar filmt nach dem Sensationsdebüt mit der autobiografischen Geschichte "Die beste aller Welten", der Mitterer-Verfilmung "Märzengrund" und der im Jänner 2023 unter dem Titel "Der Fuchs" ins Kino kommenden Geschichte seines Urgroßvaters derzeit mit "Rickerl" einen ganz aktuellen Stoff. Die Titelrolle des erfolglosen Musikers mit kleinem Sohn hat Austropopper Voodoo Jürgens übernommen.

Adrian Goiginer: Es ist ganz anders. Nach den drei schweren Filmen habe ich gemerkt, wie anstrengend das war. Gerade "Der Fuchs" war thematisch echt hart. Ich habe gemerkt: Ich brauche jetzt für mich mal etwas Leichteres, was ja nicht automatisch bedeutet, dass es flach oder seicht ist. Aber es handelt halt nicht von Tod und Verderben. Und ich merke, wie viel mehr Freiheit ich als Regisseur habe. Bei den historischen Stoffen ist man doch mehr in einem Korsett, wenn man möchte, dass alles authentisch ist und stimmt. Jetzt kann ich sagen: Das finde ich cool, das will ich machen - was ich sehr genieße!