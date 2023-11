Götzner Ringer besiegten den Vorjahrsmeister RSC Inzing mit 33:25 Punkten.

Der Heimkampf in der 1. Ringerbundesliga zwischen dem KSV Götzis und dem RSC Inzing, endete mit 33:25 Mannschaftszählern für die Gastgeber.

Der angestrebte 10 Punkte Vorsprung – mit diesem wäre eine mögliche Finalteilnahme in Aussicht gestanden – wurde jedoch denkbar knapp verfehlt und dämpfte damit die Freude, der großartig kämpfenden Götzner Mannschaft.

Der Start in der Stilart Greco verlief für Götzis allerdings recht holprig. In der leichtesten Gewichtsklasse war der eingesetzte junge Gilani Saslanov, erwartungsgemäß gegen den Legionär Razmik Misakyan chancenlos. In der schwersten Gewichtsklasse durfte man von Lukas Hörmann gegen Timo Haselwanter aus Inzing, einen Sieg erhoffen. Nach nur 37 Sekunden wurde eine von Hörmann ausgehende Aktion vom Gegner gekontert und endete mit einer schmerzlichen, unerwarteter Schulterniederlage für Hörmann.