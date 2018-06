Götzner Kindergärtler besuchten Lustenauer Mittelschüler

Mittelschule Kirchdorf Lustenau meets Kindergarten Blattur Götzis

Lustenau, Götzis „Einmal schauen, was die Großen so machen!“ „Einmal erleben, wie sich die Kleinen anstellen, wenn wir ihnen zeigen, was man in unserer Schule alles machen kann!“ So oder ähnlich dürften die Vorstellungen der Kinder der „Elfengruppe“ vom Kindergarten Blattur in Götzis oder jene der 3a-Klasse der MS Kirchdorf Lustenau gewesen sein, als es zu der Begegnung kam. Die Initiative ging von ihrer Sortlehrerin Simone Mayer (Anm.: Lustenauerin, die mit ihrer Familie in Götzis wohnt und deren Sohn den Kindergarten Blattur besucht) aus und von beiden Seiten war große Begeisterung für diese Idee und erst recht bei der Umsetzung zu spüren.