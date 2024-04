Götzis lädt zu Klimawochen

Im Rahmen der Klimawoche wird in Götzis auch in diesem Jahr wieder zusammen gegärtnert.

Im Rahmen der Klimawoche wird in Götzis auch in diesem Jahr wieder zusammen gegärtnert. ©Marktgemeinde Götzis

Im Rahmen der Klimawoche wird in Götzis auch in diesem Jahr wieder zusammen gegärtnert. ©Marktgemeinde Götzis

Noch bis zum 26. April laden in Götzis verschiedene Veranstaltungen ein, sich zum Thema Klima zu informieren und sich zu beteiligen.

Götzis. Die Marktgemeinde Götzis steht vor der Herausforderung, sich den drängenden Problemen des Klimawandels zu stellen. Es ist von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für Umweltfragen zu schärfen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern.

Ausstellung im Jonas-Schlössle

Dazu finden in Götzis dieser Tage verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Klima statt und Bürger aller Altersgruppen sollen so eingebunden werden, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu fördern. Das Jonas-Schlössle öffnet dazu seine Türen für die Ausstellung “Klima verbündet” und bietet den Besuchern eine einzigartige Gelegenheit, Menschen jeden Alters für die Themen Klima und globale Verantwortung zu sensibilisieren. Interaktive Führungen geben dabei interessante Einblicke in die verschiedenen Klimazonen und den Treibhauseffekt. Die Ausstellung „Klima verbündet“ kann vom 9. bis zum 12. April sowie vom 15. bis zum 17. April im Jonas-Schlössle besucht werden.

Kleine Oase der Ruhe

Mit den Frühlingsstrahlen in der ersten Aprilwoche startete auch der Josefsgarten am Emmebach, hinter dem Kindergarten Josefsheim, ins neue Gartenjahr. Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder eine Schulklasse der Volksschule Götzis Markt, der Kindergarten Josefsheim und die Bewohner des Betreuten Wohnens am Garnmarkt, sowie ehrenamtliche Götzner. Unterstützt wird das Projekt vom Bienenzuchtverein, dem Obst und Gartenbauverein und dem Krippenbauverein. Gemeinsam wird die kleine Oase der Ruhe mitten in Götzis, für die Götzner, gepflegt und gehegt. Aus den vier gekennzeichneten Beeten dürfen alle Besucher naschen und auch das Kräuterbeet steht allen Götznern zur Verfügung.

Vorteile vom gemeinsamen Gärtlern

Ein weiteres Gemeinschaftsprojekt, ist der Gemeinschaftsgarten Blattur. Seit einigen Jahren stellt die Marktgemeinde dazu interessierten Gärtnern ein rund 900 Quadratmeter großes Grundstück inklusive Gartenhäuschen und Wasseranschluss gegenüber der Volksschule Blattur zur Verfügung, auf welchem sich mehrere Familien gegenseitig bei der Bewirtschaftung der Beete unterstützen. Dabei wird auch das „Miteinander“ und „Füreinander“ gelebt und die Gärtner erleben so die Vorteile vom gemeinsamen Gärtlern. Für alle Interessierten gibt es noch in beiden Gärten die Möglichkeit sich zu beteiligen und mitzumachen.

Interaktives dreitägiges Brettplanspiel