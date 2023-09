Götzis Bürgermeister tritt zurück

Nach rund neun Jahren im Amt legt Christian Loacker sein Amt als Götzner Bürgermeister nieder.

Götzis. Christian Loacker wurde vor fast genau neun Jahren als Nachfolger des langjährigen Bürgermeister Werner Huber als neues Gemeindeoberhaupt der Marktgemeinde gewählt. Nach nunmehr neun Jahren wird er sein Amt aus persönlichen Gründen zurücklegen und wieder in seinen Beruf als Landesbeamter zurückkehren. Über die Nachfolge werden die Parteigremien in den nächsten Tagen entscheiden, auch in Gesprächen mit dem Regierungspartner (Grüne Liste Götzis). Eine Nachwahl ist bei bei der nächsten Gemeindevertretungssitzung am 18. September 2023 geplant. MIMA