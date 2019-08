Götz George Preis geht an Margit Carstensen

Der Götz George Preis 2019 geht an die Schauspielerin Margit Carstensen. Sie sei eine "Ausnahmeerscheinung in der deutschen Theater- und Filmlandschaft, einzigartig in ihrem intensiven, bedingungslosen Spiel, ihrer grenzüberschreitenden Darstellung und in ihrer Konzentration, die das Publikum zum Zuhören zwingt und ausnahmslos in ihren Bann zieht", hieß es am Montag zur Preisverleihung in Berlin.

Die 79-jährige Carstensen spielte in zahlreichen Filmen mit, darunter in Rainer Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" und "Die bitteren Tränen der Petra von Kant". Der nach dem 2016 verstorbenen Götz George benannte Preis wurde nach dessen Wunsch initiiert und ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wurde zum zweiten Mal vergeben und soll vor allem ältere Schauspielerinnen und Schauspieler würdigen.