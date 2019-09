Göttlicher Regen bei „Göttlicher Ordnung“

„Filme unter Sternen“ musste ins Alte Kino flüchten

Rankweil. „Die göttliche Ordnung“, ein Schweizer Spielfilm aus dem Jahr 2017, stand auf dem Programm der erfolgreiche Open Air Kino Reihe auf dem Rankweiler Marktplatz. Der Anspruch Kinoatmosphäre unter dem Vorarlberger Sternenhimmel zu erschaffen, fiel aber einem kräftigen Gewitter, just aus der Schweiz, zum Opfer – das erste Mal in dieser Spielsaison im Übrigen. Inhaltlich dreht sich der Streifen um eine junge Mutter in den 70er Jahren, welche in einem Schweizer Bergdorf um ihre eigenen und die Rechte anderer Frauen kämpft. Die Komödie, bei der die italienisch- schweizerische Drehbuchautorin Petra Volpe Regie führte, beschäftigt sich mit dem Thema Gleichberechtigung und Frauenwahlrecht, aber nicht mit klassenkämpferischen Tönen, sondern auf humoristisch – eloquente Art und Weise.