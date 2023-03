Gmundner "Briefe von Ruth" über norwegische Anne Frank

Der Wille zu leben ist der Leitgedanke des Musicals "Briefe von Ruth", das am 31. März im Rahmen des Musical Frühling Gmunden uraufgeführt wird. Die Kooperation mit der New York Opera Society und der Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 basiert auf den Schriften der "norwegischen Anne Frank" Ruth Maier. Die Musik stammt von Gisle Kverndokk, Regie führt das Gmundner Intendanten-Duo Elisabeth Sikora-Olzinger und Markus Olzinger. Die Titelrolle singt Jasmina Sakr.

Darin zeige sich, dass Ruth Maier "eine liebenswerte, weltoffene Person ist, die einen an der Hand nimmt", sagt Regisseur Markus Olzinger. "Musical muss nicht immer lustig sein", meint er, dennoch gebe es auch in dieser Geschichte komische Momente und "vielleicht kann 'Briefe von Ruth' auch aufzeigen, wie Menschen in schlimmen Zeiten ihr Leben meistern, dennoch an das Gute glauben, und dass wir als Gesellschaft mit unseren aktuellen kleineren und größeren Krisen erkennen, dass wir da dann doch auf sehr hohem Niveau jammern." Ruths Wille zu leben sei das Hauptmotiv dieses Musicals.