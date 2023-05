Gmunden gewinnt erstes BSL-Finalspiel gegen Vienna 87:67

Die Swans Gmunden haben am Samstagabend im "Best-of-five"-Finale der Basketball Superliga (BSL) der Männer auf 1:0 gestellt. Die Oberösterreicher bezwangen Titelverteidiger BC Vienna zum Auftakt 87:67 (36:33). Die zweite Partie steigt am Dienstag (20.15 Uhr, live ORF Sport +) in Wien.

Die Swans mussten nur zwei Tage nach dem am Donnerstagabend fixierten 3:2 gegen die Flyers Wels im Halbfinale wieder aufs Parkett, von Müdigkeit war jedoch nichts zu bemerken. Ab dem zweiten Abschnitt drehten die Heimischen vor 1.100 begeisterten Zuschauern auf und setzten sich in den dritten zehn Minuten vorentscheidend ab. Bis auf 60:43 (28.) wuchs da schon der Vorsprung an.

Die Würfe der Oberösterreicher fielen nach der Pause geradezu traumwandlerisch sicher. Der amtierende Meister hatte nichts mehr entgegenzusetzen und schlitterten in die höchste Saisonpleite. Für Vienna war das 67:87 zudem die erste Niederlage im diesjährigen Play-off überhaupt. Center Jozo Rados musste wie schon zuletzt im Halbfinale gegen die Dukes Klosterneuburg wegen Rückenproblemen passen.

Detail am Rande aus Gmundener Sicht: Die Swans traten in ihren Auswärtsdressen an, weil die für Heimspiele vorgesehene weiße Garnitur am Freitag gestohlen worden war. Der Club hat Anzeige erstattet.