Gmunden als Zweiter ins Play-off der Basketball-Superliga

Titelverteidiger Gmunden hat sich zum Abschluss der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga mit einem 83:81 bei Spitzenreiter Klosterneuburg Platz zwei gesichert. Traiskirchen (93:65 gegen Graz) geht als Dritter ins Play-off. Wels (76:87 gegen St. Pölten) landete vor Graz und den abgeschlagenen St. Pöltenern an vierter Stelle. Damit lauten die Viertelfinal-Paarungen Klosterneuburg - Kapfenberg, Gmunden - Oberwart, Traiskirchen - St. Pölten und Wels - Graz.

Oberwart entging einem Play-off-Duell mit dem Tabellenersten Klosterneuburg, weil die Burgenländer im direkten Duell der besten Teams der Qualifikationsrunde daheim gegen die Kapfenberg Bulls 84:76 gewannen. Gespielt wird die erste Play-off-Runde ab 20. April im Modus "best of five".