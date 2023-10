GM stoppt vorerst Betrieb seiner Robotaxis

Der US-Autobauer General Motors (GM) wird den Betrieb seiner Robotaxi-Firma Cruise landesweit einstellen. Zuvor hatten die kalifornischen Behörden den autonom fahrenden Taxis die Fahrerlaubnis wegen Unfällen entzogen.

Cruise teilte mit, die Entscheidung habe nichts mit den jüngsten Unfällen zu tun. "Das Wichtigste für uns im Moment ist, Schritte zu unternehmen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen ... In diesem Sinne haben wir beschlossen, den fahrerlosen Betrieb in allen unseren Flotten proaktiv auszusetzen, während wir uns die Zeit nehmen, unsere Prozesse, Systeme, und Werkzeuge zu überprüfen." Cruise verfügt über Niederlassungen in Phoenix, Houston, Austin, Dallas und Miami.