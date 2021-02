Glühende Asche setzte Kühlschrank in Brand

Gestern, gegen 17.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Ludesch gerufen. Eine Hausbewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Bludenz eingeliefert.

Am Sonntag, 14. Februar, gegen 17.30 Uhr war eine 75-jährige Frau in einem Mehrparteienhaus in Ludesch damit beschäftigt, den Heizofen in ihrem Wohnzimmer zu reinigen. Die Asche entsorgte sie in einem leeren Karton, welchen die Frau anschließend auf einem Kühlschrank im Nebenzimmer abstellte. Vermutlich setzte die noch glühende Asche den Karton und folglich den Kühlschrank in Brand. Gegen 18.30 Uhr bemerkten die beiden Hausbewohnerinnen die Rauchentwicklung, verständigten die Feuerwehr und verließen sofort das Wohnhaus.