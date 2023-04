"Glücksvögel"-Nachwuchs im oö. Zoo Schmiding

Zwei Mandschurenkraniche - sie werden in Japan als "Glücksvögel" verehrt - sind im oberösterreichischen Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels geschlüpft. Das gab er in einer Presseaussendung am Freitag bekannt. Glück hatte auch der ehrenamtliche Zoo-Fotograf Peter Sterns, der im richtigen Moment anwesend war und ein soeben frisch geschlüpftes Küken und ein angepecktes Ei vor seine Linse bekam.

Die Fotos sind selten gelingende Dokumente. Denn die Küken kuscheln sich meist anfangs unentdeckt unter das Gefieder der Eltern. Mittlerweile sind beide Tiere geschlüpft, wohlauf und wagen sich auch schon neugierig aus dem Nest. Weil die Kraniche "Nestflüchter" sind, spazieren sie an der Seite ihrer fürsorglichen Eltern über die Anlage und versuchen es ihnen nachzumachen, wenn sie mit den Schnäbeln Regenwürmer, Insekten und Körner picken.

Mandschurenkraniche werden in Japan als Glückssymbol verehrt: Die großen anmutigen Vögel stehen für Loyalität, Treue, Glück und langes Leben. Nicht zuletzt, weil bei ihnen Partnerschaften bis zum Lebensende bestehen. Das gut harmonisierende Paar in Schmiding hat schon mehrmals für Nachwuchs gesorgt. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Erhalt dieser Art. Denn mit einem aktuellen Bestand von etwas mehr als 2.000 Tieren wird sie als gefährdet eingestuft.