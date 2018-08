Glücksspiel: Vermieter bleibt doch unbehelligt

Richterin hob BH-Strafe von 55.000 Euro auf: Kein Nachweis, dass Vermieter von illegalen Spielautomaten in seinem Lokal wusste.

Nach dem Glücksspielgesetz können grundsätzlich auch Vermieter von illegalen Glücksspiellokalen bestraft werden. Nun wurde aber am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht eine Verwaltungsstrafe für einen Vermieter aus dem Bezirk Bregenz aufgehoben. Richterin Isabel Vonbank hat das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt. Denn nach Ansicht der Richterin gibt es keinen Nachweis dafür, dass der Vermieter Kenntnis davon hatte, dass in seinem Lokal an zehn Automaten verbotene Walzenspiele angeboten worden sind.

Der Beschwerde gegen den BH-Bescheid wurde jedoch in zweiter Instanz am Landesverwaltungsgericht Folge gegeben. Dagegen verbleibt das Rechtsmittel der außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien.