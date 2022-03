Glücksmomente aus Rankweil: Siegerfotos gekürt

Die Gewinner*innen des jüngsten Fotowettbewerbs der Marktgemeinde Rankweil stehen fest: Aus rund hundert Bildern wählte die Jury die drei besten Aufnahmen, die das Thema „Zum Glück… in Rankweil“ symbolisieren.

Platz eins ging an Manfred Bauer für seine stimmungsvolle Aufnahme an den Paspels-Seen, Ramona Heinzle holte sich mit ihrem Foto von einem Babybauch vor der Basilika Platz zwei und Luggi Knobel überzeugte die Jury mit seiner Aufnahme von jubelnden Sportlerinnen auf der Gastra. Die Gewinner*innen dürfen sich über einen kulinarischen „Frustfrei-Abend“ im Wert von über 300 Euro im Wirtshaus Hörnlingen sowie über Einkaufsgutscheine der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland im Wert von 100 bis 150 Euro freuen. Eine Bildergalerie mit allen eingereichten Fotos gibt es unter www.rankweil.at/zumglueck .

Kreative Umsetzung

Die Jury – bestehend aus Bernd Oswald und Social-Media-Redakteurin Beatrix Spalt (beide von der Abteilung Marketing und Kommunikation der Marktgemeinde Rankweil) sowie dem künstlerischen Fotografen Christian Lins – zeigte sich beeindruckt von den vielen verschiedenen Ideen, mit denen das Leitthema umgesetzt wurde. Die Auswertung fiel dementsprechend nicht leicht. Sie erfolgte in mehreren Durchgängen nach Kreativität, Emotionalität und Storytelling sowie technischen Kriterien.



Jurybegründung

Das Siegerfoto von Manfred Bauer überzeugte die Jury durch eine gelungene Bild- und Farbkomposition. Die Aufnahme zeigt ein Paar, das die letzten Sonnenstrahlen und die Ruhe an den Paspels-Seen in Brederis genießt. „Bildaufbau, Ausstrahlung, Emotion, Licht – alles perfekt! “ – so das Urteil der Jury.