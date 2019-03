Glückliche und erfüllte Jahre

Auf 50 glückliche Ehejahre blicken Gertrud und Helmut Dopfer zurück, die sie im Kreis der Familie im Hotel Restaurant Traube in Bildstein gebührend feierten.

Begonnen hat alles mit Gertruds Suche nach einem Job für die Wintermonate. Die junge Schwarzenbergerin war auf einem Bauernhof aufgewachsen und arbeitete nach der Schule in verschiedenen Hotels. Sie war 23 Jahre alt als sie und Helmuth sich das erstmal sahen und keiner von beiden dachte daran, dass aus ihnen einmal ein glückliches Ehepaar werden könnte. Nach einem halben Jahr führte der Zufall sie wieder zusammen, Helmut verliebte sich in Gertrud und konnte auch sie davon überzeugen, dass er, obwohl 13 Jahre älter, geschieden und Vater von drei Töchtern, für sie als Mann in Frage käme. Der Dornbirner, Sohn eines Bäckermeisters und selbst auch gelernter Bäcker, wohnte inzwischen in Bregenz und führte erfolgreich eine Bäckerei in der Rheinstraße.

Familienplanung

Am 27. März 1969 sagten Gertrud und Helmut Ja zueinander und wurden bald glückliche Eltern von Birgit und Sandra. Gertrud half neben dem Haushalt und der Erziehung der beiden Töchter in der Bäckerei. Helmut regelte alles in der Backstube bevor er in Lustenau seinen Trainerjob ausübte. 1972 verkaufte der Jubilar die Bäckerei, machte sein Hobby zum Beruf und wurde staatlich geprüfter Tennistrainer. Nach vier erfolgreichen Jahren in Lustenau erhielt er vom TC Bregenz ein Angebot und gleichzeitig wurde von der Stadt ein Grundstück zum Bau einer Tennishalle in Aussicht gestellt. Helmut, seiner Beliebtheit als Tennistrainer vertrauend, erbaute eine Zwei-Platz-Tennishalle, die, wie erwartet, in kurzer Zeit total ausverkauft war und so konnte er 1978 die Halle von zwei auf drei Plätze und gleichzeitig auf Granulatbelag umbauen. Neben seiner Trainertätigkeit holte sich Helmut zehn Landesmeistertitel im Herrendoppel. Auch Gertrud war erfolgreiche Senioren-Vizestaatsmeisterin und nahm an Seniorenmeisterschaften im Tennis teil. Zahlreiche Pokale haben einen Ehrenplatz im Wohnbereich des Paares.

Die Familie erwarb 1994 in der Rummergasse, in der Nähe der Tennishalle, ein Haus. Ein Boot am See, eine Ferienwohnung in Lech, schöne Urlaube und zusätzlich Hobbys wie Golf und Bridge entschädigten für die viele Arbeit und gaben Kraft für neue Herausforderungen. So vergingen 40 glückliche, ausgefüllte Jahre, die Kinder wuchsen heran und sechs Enkelkinder aus dieser Ehe sowie sechs Enkel und fünf Urenkel aus Helmuts erster Ehe, sind der ganze Stolz des Paares. 1998 ging Helmut in den verdienten Ruhestand, Gertrud übernahm die Halle und Helmut war nur noch für die Buchhaltung und das Rechnungswesen verantwortlich.

Neuorientierung

Nach endlosen und zähen Verhandlungen fanden die Jubilare 2006/07 einen Käufer für die Tennishalle. Das Haus in der Rummergasse wurde verkauft und Gertrud und Helmut übersiedelten 2008 nach Dornbirn in eine lichtdurchflutete Neubauwohnung. Einem schönen Lebensabend stand also nichts mehr im Wege. Doch dann schlug das Schicksal zu und Helmut erkrankte 2011 schwer. Erst nach einem dreimonatigen Spitalsaufenthalt und nach dutzenden Operationen, durch die kompetente Behandlung von Primar Dr. Stoss und die liebevolle Pflege seine Frau wieder halbwegs gesund, kam er nach Hause zurück.

Einige Änderungen im Alltag wurden nötig, denn nun hatten sie getrennte Hobbys. Gertrud spielte weiter Golf und Helmut wurde ein begeisterter Radfahrer. Zusätzlich spielen beide einmal die Woche privat und zweimal die Woche im Vorarlberger Bridgeclub Turnierbridge. Langeweile ist für das Paar also ein Fremdwort und es genießt weiterhin sein Leben.