Glück im Unglück: Kleinkind blieb bei Unfall unverletzt

Die vorschriftsmäßige Kindersicherung verhinderte am Dienstag bei einem Unfall in Altach die Verletzung eines erst zehn Monate alten Kindes.

Eine 42-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Dienstag, um 17 Uhr, in Altach auf der Widenfeldstraße in Richtung Kreuzung mit der Götznerstraße (L 57). Beim Überqueren der Götznerstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Westen fahrenden Pkw, welcher von einer 30-jährigen Frau gelenkt wurde.