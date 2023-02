Glück im Unglück bei Lawinen-Abgang in Mittelberg

Ein von einer Lawine mitgerissener Skitourengeher konnte sich am Sonntagvormittag selbst befreien.

Am Sonntag gegen 10.30 Uhr lösten zwei Schitourengeher bei der Abfahrt im freien Schiraum in Mittelberg, ca. 100 Meter unterhalb der Höferspitze eine Lawine im Ausmaß von 200 Meter Breite und 300 Meter Länge aus. Eine Person wurde mehrere hundert Meter mitgerissen und bis zum Brustbereich von den Schneemassen verschüttet. Diese blieb zum Glück unverletzt und konnte sich selbstständig befreien. Der Begleiter wurde von der Lawine nicht erfasst. Beide konnten selbst ins Tal abfahren. Aus Sicherheitsgründen wurde von der Bergrettung Mittelberg/Hirschegg und Riezlern eine LVS-Suche mit ca. 100 Helfern durchgeführt. Es wurden keine weiteren Personen festgestellt. Am Einsatz waren auch die Feuerwehren des Kleinwalsertales sowie die Helikopter Libelle und C8 beteiligt.