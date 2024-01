Glögglwaggon läutete das Kulturhauptstadtjahr ein

Mit dem Glögglwaggon, einem mit Glocken und Schellen bestückten Eisenbahnwaggon, ist am Freitagnachmittag auf der Strecke zwischen Attnang-Puchheim und Stainach-Irdning das Kulturhauptstadtjahr ganz buchstäblich eingeläutet worden. Bei einer bei dichtem Schneetreiben vor Gleis 5 des Bahnhofs Attnang-Puchheim abgehaltenen Pressekonferenz zeigte sich auch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) begeistert von einem Projekt, das "Resonanz und Nachhaltigkeit verbindet".

In den ÖBB-Lehrwerkstätten in Linz wurden 49 Glocken des Glockenspiels der Passauer Gießerei Perner und 37 Glöcklerinnen-Schellen der "Frauenpasse Ebensee" auf einen Güterwaggon montiert. Sogenannte Luftpaddel, die vom Fahrtwind gekippt werden und an die Ruder der Flößer und Salzschiffe erinnern sollen, geben Impulse an das Geläut weiter. "Je schneller er fährt, desto lauter glöckelt er", sagte Nussbaumer. Zu hören war das beim heutigen "Stapellauf", der gleichzeitig auch der einzige Einsatz dieser kinetischen Klangskulptur bleiben soll (was das Thema "Nachhaltigkeit" in einem anderen Licht erscheinen lässt), trotz angekündigter Übertragung in die begleitenden Personenwaggons nicht. So dürften nur die Bahn-Anrainer etwas gehört haben - inklusive dem angekündigten Echo der Glocken von 44 Kirchen entlang der Strecke.