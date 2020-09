Globales Geldvermögen trotz Coronakrise gewachsen

Das globale Geldvermögen ist heuer im ersten Halbjahr trotz der Coronapandemie und der damit einhergehenden Wirtschaftskrise gewachsen. Der Anstieg betrug laut dem neuesten Allianz Vermögensreport 1,5 Prozent. Der "Global Wealth Report" analysiert alljährlich Geldvermögen und Verschuldung der privaten Haushalte in fast 60 Ländern. Österreich ist demnach im Vorjahr weiterhin das 16. reichste Land der Welt geblieben.

"In Österreich wuchs das Geldvermögen der Haushalte in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres um 0,5 Prozent", so Martin Bruckner, Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich.