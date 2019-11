Globaler Auktionsmarkt mit spürbaren Rückgängen

Der globale Kunstmarkt ist heuer in den Abschwung gerutscht: Insgesamt gingen die Verkäufe bei den drei großen Auktionshäusern Christie's, Sotheby's und Philips im ersten Halbjahr 2019 von 6,96 Mrd. US-Dollar (6,31 Mrd. Euro) auf 5,55 Mrd. US-Dollar (5,03 Mrd. Euro) zurück - ein Minus von 20,3 Prozent im Jahresvergleich. Dies geht aus dem aktuellen "Art & Finance"-Report von Deloitte hervor.

Darin analysiert das Beratungsunternehmen zum sechsten Mal den internationalen Kunstmarkt. Demnach spiegeln sich die ökonomischen Kalamitäten zusehends auch am Auktionsmarkt wider. "Kunst ist als Veranlagungsform zwar weiterhin beliebt, die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten wirken sich aber bremsend auf den Markt aus", heißt es in der Deloitte-Studie. "Die Stimmung hat sich eingetrübt, und das wirkt sich auch auf Investitionen in Kunst aus", so Gernot Schuster von Deloitte Österreich.