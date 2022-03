Global Swift – die Welt im Wandel

GEMEINDEN UND ÖFFENTLICHKEIT.

Mit dem VN-Klimaschutzpreis 2020 in der Kategorie „Gemeinden und Öffentlichkeit“, ist diese Bregenzer Ausstellung, die Garten-Ikone Isabella Moosbrugger in Bezau und das Moor-Renaturierungs-Projekt der Stadt Hohenems ausgezeichnet worden. Mit der Global-Shift-Ausstellung gelang es der Bregenzer Kulturabteilung gemeinsam mit dem Projektpartner Ars Electronica Solutions zum zweiten Mal, eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, die den Puls der Zeit trifft. In intensiver Zusammenarbeit und im Austausch der städtischen Abteilungen Soziales und Gesellschaft, Umwelt und Stadtgärtnerei, mit dem Land Vorarlberg und weiteren Partnern wie der inatura, dem Klimabündnis Vorarlberg und KlimaVOR widmeten sich die Ausstellung und das dazugehörige Begleitprogramm den wichtigsten Themen unserer Zeit: Klimawandel, Ressourcenknappheit, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Konsum, Energieeffizienz, Globalisierung und das gesellschaftliche Zusammenleben.

Erhalt unserer Moore

Die Renaturierung des Spirkenhochmoors Schollenschopf zeichnet Hohenems aus: Das Hochmoor ist seit 2000 ein örtliches Schutzgebiet im Gemeindegebiet. In der Vergangenheit wurden Entwässerungsgräben quer durch das gesamte Moor gegraben, um Torf zu gewinnen. Moore sind enorme CO2-Speicher. Durch solche Entwässerungen werden große Mengen an dem gespeichertem Kohlenstoff freigesetzt. Durch die großangelegte Renaturierungsmaßnahme soll das Moor wieder in einen stabilen natürlichen Zustand gebracht, der Wasserhaushalt stabilisiert und somit der CO2-Ausstoß eingedämmt werden. Es bietet zudem zahlreichen speziellen Pflanzen und Tieren einen besonderen Lebensraum. Im Zuge der Renaturierungsarbeiten wurde auch ein frei zugänglicher Besuchersteg angelegt. Saskia Amann MSc, zuständig für Natur- und Klimaschutz der Stadt Hohenems: „Der Preis motiviert und wir freuen uns, einen weiteren Schritt in die richtige Richtung zu machen, damit Vorarlberg das Bundesland der Moore bleibt.“