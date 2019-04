Global 2000 weist Panikmache-Vorwurf bei AKW Mochovce zurück

Die Umweltschutzorganisation Global 2000 dementiert die Vorwürfe der Slowakischen Stromwerke (SE), in den österreichischen Medien aufgrund von angeblichen Sicherheitsmängeln beim AKW-Bauprojekt Mochovce 3 Panikmache zu betreiben. Bauingenieure mit langjähriger Erfahrung und Atomkraftbefürworter bezeugten die Missstände, stellte die NGO am Freitag klar.

“Sie wenden sich also nicht aus atomkritischen Gründen an die Öffentlichkeit, sondern aus ihrer Überzeugung als Ingenieure und weil sie massive Sicherheitsbedenken haben”, hieß es von Global 2000. Die NGO hatte diese Woche über gravierende Bau- und Sicherheitsmängel bei den neuen Reaktoren des slowakischen Atomkraftwerks Mochovce berichtet und die zuständigen österreichischen Stellen informiert.

Global 2000 beruft sich unter anderen auf den Maschinenbauingenieur Mario Zadra, der Missstände auf der Baustelle dokumentiert habe, bis er im April letzten Jahres gekündigt worden sei. Zadra sei ein “erklärter Befürworter von Atomkraft” und als leitender Ingenieur für die Inbetriebnahme des letzten in Europa in Betrieb gegangenen Atomkraftwerks Cernavoda 2 in Rumänien verantwortlich gewesen, teilte die NGO mit.