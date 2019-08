Global 2000 sieht SPÖ, Grüne, JETZT, NEOS auf ihrer Seite

Die Umweltorganisation Global 2000 sieht bei der Unterstützung ihrer Klimaschutz-Anliegen vor allem SPÖ, Grüne, NEOS und Liste JETZT auf ihrer Seite. Von diesen vier Parteien kam bei einer Befragung Unterstützung für eine Klimamilliarde, eine öko-soziale Steuerreform, Klimaneutralität bis 2040 in der Verfassung und (mit Ausnahme der NEOS) nur noch emissionsfreie Fahrzeug-Neuzulassungen ab 2030.

Befragt wurden auch ÖVP und FPÖ. Von den Freiheitlichen kamen jedoch keine Antworten, so die Umweltorganisation in einer Aussendung. Die ÖVP konnte sich bei den fünf genannten Anliegen nur für eine Kerosinbesteuerung auf EU-Ebene erwärmen, was auch alle anderen Parteien unterstützten.