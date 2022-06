Global 2000 bringt "Klimaklage" vor Gerichtshöfe

Die Umweltschutzorganisation Global 2000 und Umweltschützerinnen und Umweltschützer bringen gemeinsam eine "Klimaklage" vor dem Verfassungs- und dem Verwaltungsgerichtshof ein. Ziel ist die Erlassung einer Verordnung, die den Verkauf von Kohle, Heizöl und fossiler Treibstoffe gestaffelt bis 2040 verbietet. Der Ausstieg aus Gas ist nicht Teil der Klimaklage. Das Verwaltungsgericht Wien hat den Antrag zuvor abgewiesen, die Klimaschützer ziehen deshalb nun vor höhere Instanzen.

Global 2000 fordert einen "rechtlich stabilen Rahmen" für die Energiewende und will dabei "alle Möglichkeiten ausschöpfen, auch die juristischen", sagte Global 2000 Klima- und Energiesprecher Johannes Wahlmüller am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und die Erderwärmung auf plus 1,5 Grad zu begrenzen, brauche es den Ausstieg aus fossiler Energie.

Global 2000 hat bereits im vergangenen Jahr beim Wirtschaftsministerium einen Antrag eingebracht, der vorsieht, dass erneuerbare Energieträger fossile Brennstoffe gestaffelt bis 2040 ersetzen sollen. Konkret soll der Verkauf von Kohle in der Raumwärme ab 2025, von Heizöl ab 2030, von fossilen Treibstoffen im Straßenverkehr ab 2035 und im Luftverkehr ab 2040 verboten werden. Der Gas-Ausstieg ist nicht Teil der Klimaklage. Die Forderung "wäre ein klarer Stufenplan, der verbindlich ist, Planungs- und Investitionssicherheit bietet, gleichzeitig aber auch ausreichend Vorlaufzeit gibt", so Wahlmüller.

Anknüpfungspunkte gebe es einerseits in der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum Luftreinhalterecht und andererseits in der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, nach der das Grundrecht auf Leben nach der europäischen Menschenrechtskonvention eine Schutzpflicht des Staates für Maßnahmen zur Abwendung von Naturkatastrophen gewährt. "Also eine aktive Pflicht des Staates, Maßnahmen zu setzen zur Verhinderung solcher Naturkatastrophen", so Schanda.