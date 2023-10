Gletscherregionen kommen in heißem Herbst nicht zu Ruhe

Nachdem Anfang Juni nahe des Jamtalferners im Tiroler Paznauntal im Bereich der Nordwestflanke des südlichen Fluchthorns mehr als eine Million Kubikmeter Material abstürzte, präsentiert sich die Umgebung vieler Gletscher Österreichs auch im Herbst äußerst instabil. Das teilte die Glaziologin Andrea Fischer der APA mit. Der sehr warme Herbst im Hochgebirge sorge für viele Felsstürze, besonders im Bereich der stark schmelzenden Gletscher, so die Forscherin, die zu Vorsicht rät.

Zum Beispiel in dem Gebiet des Jamtalferners waren alleine am Samstag drei Steinschlag- und Felssturzereignisse aus unterschiedlichen Einzugsgebieten zu beobachten gewesen, wie die Forscherin vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Innsbruck, die sich gerade in der Region aufhält, erklärte. "Quasi neben dem Fluchthorn", wo sich am Anfang des Sommer der spektakuläre Abbruch ereignete, verzeichnete man gestern einen Bergsturz "vom Kamm zur Signalspitze auf den Chalausferner".