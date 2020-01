Gletscher-Ehe: Grüne erfreut über Vertagung, Kritik von NEOS

Tirols Parteien haben erwartungsgemäß unterschiedlich auf die Vertagung der mündlichen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zum umstrittenen geplanten Zusammenschluss der Pitztaler und Ötztaler Gletscherskigebiete reagiert. Während sich die regierenden Grünen und die oppositionelle Liste Fritz freuten, übten die NEOS scharfe Kritik an der schwarz-grünen Landesregierung.

Als "erfreulichen Schritt" bezeichnet Grünen-Klubobmann Gebi Mair die Abberaumung der mündlichen UVP-Verhandlung auf Betreiben der Projektwerber. Er sprach von einer "Nachdenkpause", der sich diese "nach dem negativen Umweltverträglichkeitsgutachten und einer neuen Studie zum Gletscherschwund verschrieben haben". Die Nachdenkpause solle als Chance für neue Weichenstellungen genützt werden. "Die unberührte Natur ist das größte Kapital, das wir in Tirol haben und das so viele Menschen schätzen. Wir sollten uns also noch mehr Gedanken darüber machen, wie wir die Natur zugänglich und erlebbar machen, ohne sie dabei zu zerstören. In den Nationalparks, Landschaftsschutzgebieten und Ruhegebieten wird vorgelebt, wie es gehen kann", meinte Mair.