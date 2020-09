Gleisarbeiten zwischen Götzis und Hohenems

Wegen Arbeiten an der Bahninfrastruktur ist der Abschnitt zwischen Götzis und Hohenems von 24. September bis 20. November 2020 nur eingleisig befahrbar. Im Frühverkehr hat dies den Ausfall einer S-Bahn zur Folge. Bei den REX- und S-Bahn-Zügen kann es deshalb zu Verspätungen kommen.

Die Arbeiten wirken sich auch auf den Zugverkehr aus. So entfällt in diesem Zeitraum die S1 (Zug Nr. 5652) um 7.07 Uhr ab Götzis im genannten Abschnitt zwischen Götzis und Hohenems. Die Kunden werden gebeten, nach Möglichkeit auf die nachfolgende Verbindung S1 (Zug Nr. 5606) um 7.14 Uhr ab Götzis oder auf eine frühere Verbindung auszuweichen.

Zudem können sich die Arbeiten auch auf die weiteren Züge des Nahverkehrs auswirken. Hier kann es hauptsächlich bei den Regionalexpress (REX)-Zügen zu Verspätungen im Minutenbereich kommen, wobei mehr der Abschnitt in Richtung Bregenz betroffen ist.

Um die Anschlussverbindungen zu wahren, werden Reisende in Richtung Lustenau / St. Margrethen gebeten, nach Möglichkeit die S-Bahn-Züge aus dem Oberland in Richtung Bregenz zu benutzen, weil hier in Riedenburg eine längere Übergangszeit (9 Minuten) gegenüber den REX-Zügen (5 Minuten) besteht.