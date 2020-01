Gleichgewicht als Prinzip

Schmuckdesignerin Anna Drexel hat ihr eigenes Unternehmen auf die Beine gestellt.

In ihrem Geschäft bemüht sich die Goldschmiedin um eine große Bandbreite: Neben besonderen und kreativen Arbeiten sollen auch die Klassiker nicht zu kurz kommen. Deshalb gibt es nicht nur Drexels eigenen Schmuck, sondern ausgewählte Produkte anderer Designer. Dabei ist der 30-Jährigen wichtig zu betonen: „Jedes einzelne Stück wurde von mir ausgesucht.“ Viele der Künstler kenne sie persönlich. Auf die Frage, wie sie denn ihren eigenen Stil beschreiben würde, kommt die Antwort sofort: „Es geht um Gleichgewicht.“ Das Streben nach Balance aus organischen Formen und geometrischen Mustern spiegle sich in jedem einzelnen Ring, in jeder Kette, jedem Armband wider. Daher kommt auch der Name: „Equiv“ leitet sich von den englischen Worten „Equilibrium“ und „live“ ab. Drexel zufolge soll es bedeuten: „Lebe dein Gleichgewicht.“ Ihren Stil hat die Designerin mit den Jahren immer weiter verfeinert und perfektioniert. Gefunden hat sie ihn in ihren Ausbildungsjahren. Diese begannen in Wien, wo Drexel die Goldschmiede-Akademie besuchte. „Dort konnte ich die klassischen Grundlagen erlernen“, erzählt sie. „Ich wollte mich dann aber noch etwas mehr in die Kunst- und Designrichtung entwickeln.“ Für das Bachelorstudium ging es nach Florenz an die Alchimia Contemporary Jewellery School. Darauf aufbauend sollte ein weiteres Studium folgen. Es führte die Dornbirnerin noch weiter weg, nämlich über den Atlantik. An der State University of New York absolvierte Drexel einen Masterabschluss in Schmuckdesign. Fast wäre sie in New York geblieben. Dort hatte sie einen Job in Aussicht. Der Liebe wegen entschied sich die Schmuckdesignerin aber für die Rückkehr nach Vorarlberg. Ein Beschluss, den sie nie bereut hat. „Ich bin heimatverbunden“, sagt sie, „und sehe meine Erfahrung im Ausland als Chance, internationale Trends nach Dornbirn zu bringen.“