Gleich drei Anzeigen: Joint geraucht und versucht zu flüchten

Ein 25-Jähriger wurde gestern in Hard wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und Übertretung nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Am Donnerstag gegen 14.25 Uhr, war eine uniformierte Fahrradstreife, bestehend aus zwei Beamten, auf dem Fahrradweg in Hard, Fallenweg in Richtung Au Hafen, unterwegs. Im Bereich einer Parkbank nahmen die Beamten einen Mann wahr, welcher augenscheinlich einen Joint rauchte. Eine Personenkontrolle ergab, dass es sich um einen 25-jährigen Mann aus Hard handelte, welcher im Zuge der Amtshandlung versuchte zu flüchten.