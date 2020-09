Gleich 5 neue Betriebe und 3 neue Arztpraxen in der Innenstadt

Trotz wirtschaftlich schwerer Zeiten holt die Schadenbauer Projekt- und Quartierentwicklung GmbH attraktive neue Geschäfte und mutige Unternehmer nach Hohenems.

Ebenfalls fast fertig ist die Sanierung der Marktstraße 20. Die Büroflächen dort bezieht eine Steuerberaterin. Auch hier sind die Flächen im Parterre noch verfügbar, beispielsweise für ein Schuh- oder Modegeschäft. In die ehemalige Boutique Lion in der Marktstraße zieht mit „Kleiner Max“ gerade ein modernes Kindermodengeschäft. Für die Harrachgasse konnte Schadenbauer „Maiken K“ gewinnen, eine international erfolgreiche Modedesignerin.

„Die zahlreichen Investitionen in die Stadt, die schöne neue Begegnungszone und auch die wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen in der Coronazeit haben glücklicherweise Früchte getragen“, freuen sich Bürgermeister Dieter Egger und Wirtschaftsstadtrat Arno Gächter über die positive Entwicklung der Innenstadt. „Dass dieser Aufwind weiter anhalten wird, ist auch der guten Kooperation mit der Schadenbauer Projekt- und Quartierentwicklung GmbH zu verdanken.“

Projektentwickler Markus Schadenbauer arbeitet bereits an den nächsten Projekten, beispielsweise an der Sanierung der Marktstraße 14. Das ehemalige Pfannerareal will Schadenbauer zurückbauen: „Das wird viel dazu beitragen, die Marktstraße noch attraktiver zu gestalten. Insgesamt entstehen in den kommenden zwei Jahren über 1.000 Quadratmeter neue Büro- und Geschäftsflächen in wunderschönen, denkmalgeschützten Altbauten in zentraler Lage, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer nach Hohenems zu holen.“