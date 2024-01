Gläubigertermine bei Signa Prime und Development am Montag

Die erste Gläubigerversammlung der insolventen Immobilien-Gesellschaften Signa Prime und Signa Development am kommenden Montag wird mit Spannung erwartet. Bis Freitagmittag gab es keine Informationen, ob die von Signa-Sanierungsvorstand Erhard Grossnigg bis 15. Jänner eingeforderten 350 Mio. Euro von Bestandsinvestoren noch nachgeschossen werden. Ohne zusätzliche Geldspritze ist ein Sanierungsverfahren offenbar nur schwer möglich.

Bisher hat nur Signa-Gesellschafter Hans Peter Haselsteiner öffentlich signalisiert, möglicherweise eine Kapitalspritze zu unterstützen. "Ich kann mir vorstellen, Genussrechte der Signa Prime zu zeichnen, damit Geld reinkommt und die Sanierung in Eigenverwaltung werterhaltend umgesetzt werden kann", sagte Haselsteiner zuletzt dem deutschen "Handelsblatt". Mit dem Geld sollen die Sanierungsverfahren von Signa Prime und Signa Development in Eigenverwaltung sichergestellt und Notverkäufe vermieden werden. Die 350 Mio. Euro sollen die beiden insolventen Aktiengesellschaften durch die nächsten drei bis vier Monate tragen. Signa-Gründer Rene Benko hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob er sich an der Geldspritze beteiligen wird.