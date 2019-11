Glasners Wolfsburg siegt bei Hütters Frankfurt 2:0

Oliver Glasner hat am Samstag das Duell der beiden österreichischen Trainer in der deutschen Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Der Oberösterreicher gewann mit dem VfL Wolfsburg auswärts gegen die von Adi Hütter betreute Frankfurter Eintracht mit 2:0. Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach kassierte bei Aufsteiger Union Berlin eine 0:2-Niederlage.

Davon profitierte unter anderem der FC Bayern, der nach einem 4:0 bei Fortuna Düsseldorf nur noch einen Punkt hinter den "Fohlen" liegt. Zwei weitere Zähler dahinter ist Schalke nach einem 2:1 in Bremen gegen Werder Vierter. Der Neunte Bayer Leverkusen erreichte vor eigenem Publikum gegen den Dritten Freiburg ein 1:1.

In Frankfurt erzielten Wout Weghorst (19.) und Ex-LASK-Stürmer Joao Victor (65.) die Tore für die Gäste, die nach Gelb-Rot für Marcel Tisserand (45.+1) eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten. Pavao Pervan saß nach der Genesung von Einsergoalie Koen Casteels ebenso auf der VfL-Bank wie Xaver Schlager, der in der 88. Minute eingewechselt wurde und damit rund drei Monate nach seinem Knöchelbruch ein Comeback gab.