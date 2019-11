Glasner mit Wolfsburg in Europa League aufgestiegen

Oliver Glasner steht mit dem VfL Wolfsburg im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League. Der Trainer aus Oberösterreich gewann am Donnerstag mit dem VfL bei Olexandrija mit 1:0 und schaffte aus der Gruppe I bereits vor dem abschließenden Spieltag den Aufstieg in die K.o.-Runde.

Wout Weghorst brachte die Wolfsburger in der Ukraine mit einem Foulelfmeter (45.+1) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Da St. Etienne zu Hause gegen Gent (0:0) Punkte abgab, ist die Glasner-Elf nicht mehr von einem der zwei Aufstiegsplätze zu verdrängen.

AS Roma feierte in der Gruppe J in Istanbul gegen Basaksehir einen 3:0-Sieg. Den Italienern reicht damit im Heimspiel gegen den WAC am 12. Dezember ein Punkt für den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Roma, das gegen die Türken schon das Hinspiel mit 4:0 gewonnen hatte, machte durch Tore von Jordan Veretout (30./Hand-Elfmeter), Justin Kluivert (41.) und Edin Dzeko (45.+1) bereits in der ersten Hälfte alles klar.