Glanzvolle Präsentation des neuen städtischen Fotobandes „Fragmente“

Am vergangenen Freitagabend wurde dem Hohenemser Kulturpublikum im Löwensaal der neue Fotoband „Fragmente“ von Starfotograf Christian Holzknecht sowie Autor und Volkskundler Burghart Häfele präsentiert.

Die Gäste wurden bereits im Foyer von 15 beeindruckenden, großformatigen Bildern begrüßt, welche einen kleinen Vorgeschmack auf das reiche und stilvolle Innenleben des Buches lieferten.

Im Löwensaal selbst wurden die Besucher daraufhin von stilvoller Musik von Isabella Pincsek am Klavier und Doris Franz am Saxophon begrüßt, ehe Hausherr Dieter Egger die Besucher willkommen hieß und die Hintergründe des Projektes erläuterte: „Hohenems hat – vor allem nach den umfassenden Erneuerungen in unserer schönen Innenstadt – einfach ein aktueller Bildband gefehlt. Es lag nahe, mit Weltfotograf Christian Holzknecht einen wahren Künstler seiner Zunft zu beauftragen, nachdem er in Hohenems jahrelang ein Studio geführt und die Veränderungen in der Stadt selbst miterlebt hat. Wir haben Christian dabei völlig freie Hand gelassen, und auch die Textierung dem hohenemskundigen Autor Burghart Häfele anvertraut, der Geschichten über Hohenems zu erzählen weiß, die sonst kaum einem anderen bekannt sind. Das Ergebnis kann sich nicht nur mehr als sehen lassen – es bietet einen echten Blick auf die inspirierende und vielschichtige Seele von Hohenems, und die Geschichten bringen auch echte Emser zum Staunen, Schmunzeln und Grübeln“, zeigte sich Bürgermeister Egger über das vollendete Projekt begeistert.