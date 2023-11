Glanzvolle Jubiläumsfeier: 25 Jahre Remise Bludenz

Bludenz. Ein Vierteljahrhundert kulturelle Vielfalt und inspirierende Momente:

Der Festakt begann mit einer feierlichen Eröffnung unter dem Motto "Spot on Steinway" am Donnerstagabend. Mit den drei herausragenden Pianist*innen Christian Wachter, Jakob Zimmermann und Aja Zischg wurde zu einem eindrucksvollen Auftakt geladen. Die Künstler*innen boten ein bemerkenswertes Konzerterlebnis. Die feierliche Eröffnung wurde begleitet von herzlichen Worten und lebhaften Erinnerungen an 25 Jahre kulturellen Reichtum in der Remise. Kulturstadtrat Cenk Dogan, Bürgermeister Simon Tschann und Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink würdigten gemeinsam dieses bedeutende Jubiläum. In ihren lobenden Reden betonten sie nicht nur die kulturelle Bedeutung der Remise, sondern auch die herausragende Rolle, die sie in den vergangenen Jahren für die Stadt Bludenz gespielt hat. Die Besucherinnen und Besucher erlebten einen Abend voller Emotionen, inspirierender Klänge und einem Rückblick auf ein Vierteljahrhundert kultureller Höhepunkte. Die Remise in Bludenz bleibt somit nicht nur ein Ort der Kunst, sondern auch ein lebendiges Zeugnis für die kulturelle Entwicklung der Stadt. Ein gelungenes Jubiläum, das die Brücke zwischen Tradition und Moderne schlägt und den festen Platz der Remise im kulturellen Herzen Bludenz' unterstreicht.