Amabrush-Konkurs: den Startup-Gläubigern droht der Totalausfall

Die meisten der rund 21.000 Crowdfunder und rund 8.000 Webshop-Käufer haben offenbar aufgrund wirtschaftlicher Aussichtslosigkeit erst gar keine Forderungen angemeldet.

Im Konkurs des Zahnbürsten-Start-ups Amabrush droht den Gläubigern ein Totalausfall ihrer Forderungen, wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Montag berichtet. Am Dienstag findet am Handelsgericht Wien die Berichts- und Prüfungstagsatzung statt. Bisher wurden Forderungen in Höhe von ca. 800.000 Euro angemeldet.