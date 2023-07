Gitarristin Nita Strauss holte Gaststimmen für Soloplatte

"Sie ist ein totaler Schredder" - so beschreibt Alice Cooper in Interviews gerne seine Gitarristin Nita Strauss. Seit Jahren gehört die Amerikanerin zur Live-Band des Altrockers, auch auf seinem kommenden neuen Album wird sie zu hören sein. Nach einem Gastspiel bei Popsängerin Demi Lovato ist Strauss nicht nur zu Cooper zurückgekehrt, am Freitag erscheint auch ihr zweites Soloalbum "The Call Of The Void". Es wurde "mit lautem Getöse und Geschrei geboren", betont Strauss.

Über den Titel ihrer neuen Studioproduktion sagt die in Los Angeles geborene 36-Jährige: "Waren Sie jemals oben auf einem hohen Gebäude und hatten den flüchtigen Gedanken: '... ich könnte jetzt springen?' Dieses Gefühl wird manchmal 'Der Ruf der Leere' genannt, auch bekannt als 'Höhepunktphänomen'." Es sei kein Selbstmordimpuls, betont die Musikerin im Pressetext, sondern genau das Gegenteil: eine unbewusste Entscheidung, das Leben zu leben, "vom Vorsprung zurückzutreten und die Kontrolle zu übernehmen".

"Controlled Chaos" (2018) hieß das instrumentale Solodebüt der Saitenvirtuosin, ein Showcase ihrer Fähigkeiten an der Gitarre. "Ich wollte, dass der Nachfolger aufregend, neu und frisch klingt, um die Zuhörer an einen neuen Ort zu entführen und mich auch als Künstler an einen neuen Ort zu führen", so Strauss über das Album. Daher gibt es auf "The Call Of The Void" einige Gaststimmen zu hören - Alice Cooper gab sich ebenso die Ehre wie u.a. David Draiman (Disturbed), Lzzy Hale (Halestorm) und Anders Friden (In Flames).

Vinita Sandhya "Nita" Strauss wurde mit The Iron Maidens, einer weiblichen Coverband von Iron Maiden, bekannt. Als Jugendliche hatte sie der Film "Crossroads - Pakt mit dem Teufel" von 1986 zum Gitarrespielen inspiriert, Steve Vai war dabei ihr Vorbild. Mit Cooper wurde Strauss einem großen Publikum bekannt. Sie spielte auch live bei Wrestlingshows und wurde offizielle Gitarristin eines Football-Teams.

