Giro-Solosieg des Ecuadorianers Narvaez - Konrad Siebenter

Der Ecuadorianer Jhonatan Narvaez hat am Donnerstag die 12. Etappe des Giro d'Italia solo gewonnen. Der 23-jährige Ineos-Profi siegte nach 204 hügeligen Kilometern von und nach Cesenatico 1:08 Min. vor dem durch eine Reifenpanne zurückgeworfenen Ukrainer Mark Padun (Bahrain-McLaren). Der drittplatzierte Australier Simon Clarke (EF Pro Cycling) lag 6:50 Min. zurück. Der Niederösterreicher Patrick Konrad (Bora) wurde 8:25 Min. zurück Tages-Siebenter, ist gesamt weiter Sechster.

Nach einer weiteren hügeligen Etappe am Freitag stehen am Wochenende zwei wegweisende Teilstücke auf dem Programm. Am Samstag erwartet die Radprofis ein 34 Kilometer langes Zeitfahren, am Sonntag wird eine schwierige Bergetappe mit Ziel in Piancavallo in den Dolomiten absolviert.