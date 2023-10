Giro-Sieger Primoz Roglic wechselt zum deutschen Team Bora

Der slowenische Radstar Primoz Roglic wechselt nach seiner Vertragsauflösung bei Jumbo zum deutschen Rennstall Bora. Das gab Teamchef Ralph Denk am Freitag bekannt. Der 33-jährige Roglic ist einer der erfolgreichsten Profis der vergangenen Jahre. Zu seinen wichtigsten Siegen zählen jene bei der Vuelta a Espana (2019, 2020, 2021), dem heurigen Giro d'Italia sowie im Olympia-Zeitfahren 2021. Mit Bora will er den noch fehlenden Tour-Sieg realisieren.

"Nach Peter Sagan ist das ein weiterer Meilenstein. Er kann uns helfen und ist genau das, was uns noch gefehlt hat", kommentierte Denk den Transfercoup ohne Details zum Gehalt und der Vertragslaufzeit zu nennen. Das große Ziel mit Roglic sei es, um den Titel bei der Tour de France mitzufahren. "Wir waren immer gut unterwegs, aber man hat bei den Grand-Tours gesehen, dass ein Stück fehlt. Wir sind der Meinung, Primoz kann diese Lücke schließen. Ich bin überzeugt, dass wir ihm eine tolle Mannschaft zur Seite stellen können, um das große Ziel, zumindest in Angriff nehmen zu können."

2020 wurde Roglic bei der Tour von seinem Landsmann Tadej Pogacar am vorletzten Tag im Bergzeitfahren noch abgefangen. In zwei Tour-Antritten danach warfen ihn Sturzverletzungen aus dem Rennen. Kommende Saison nimmt er mit seinen Bora-Kollegen um Marco Haller einen neuen Anlauf, nachdem er in seiner bisherigen Mannschaft zuletzt hinter Jonas Vingegaard nur noch die zweite Geige gespielt hatte.