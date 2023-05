Girls’ Day 2023 – Mädchen in die Technik!

Im Rahmen des „Girls’ Day“ durften auch dieses Jahr insgesamt 72 Schülerinnen aus den Hohenemser Mittelschulen Hohenemser Betriebe besuchen.

Die Firma Salzmann versteht das Problem der Jugendlichen, eine geeignete Ausbildung zu finden und stellt fest, dass gerade in technischen Bereichen ein akuter Fachkräftemangel herrscht und sich in diesem Bereich auszubilden einen sicheren Arbeitsplatz bedeuten würde.

Auch für die Firma Plattner bietet der „Girls’ Day“ eine gute Möglichkeit, den Mädchen in frühen Jahren die Berufe näher zu bringen, in ihrem Fall den Beruf der Tischlerin. Die Mädchen haben direkt vor Ort ein Werkstück angefertigt, das sie mitnehmen durften.

„Der ‚Gender Pay Gap‘ ist ein wunder Punkt unserer Gesellschaft. Dieser Realität muss entgegengewirkt werden. Einen Schritt in diese Richtung setzt der ‚Girls’ Day‘, in dem ‚MINT‘-Berufe vorgestellt werden. Die Mädchen werden nicht nur durch Betriebe geführt, sondern dürfen selbst Hand anlegen und kommen mit technischen Berufen in Berührung“, so Bürgermeister Dieter Egger.