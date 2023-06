Gipfelkreuze auf Berggipfeln: Tirols ÖVP kritisiert ÖAV-Chef

Die in Italien gerade tobende Debatte über das Aufstellen von Gipfelkreuzen auf Berggipfeln schwappt auch ein wenig auf Tirol über. Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora erklärte gegenüber dem ORF Tirol, man habe eine ähnliche Meinung wie der italienische Alpenverein. Man solle keine neuen Gipfelkreuze mehr aufstellen. Das habe aber weniger religiöse Gründe. Teils scharfe Kritik der Tiroler ÖVP, von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig abwärts, folgte auf dem Fuß.

"Der Alpenverein hat ja schon vor 100 Jahren beschlossen, keine neuen Wege und Hütten mehr zu bauen. Die Alpen sind erschlossen. In der Satzung wird die Erhaltung der Ursprünglichkeit und Schönheit der Bergwelt genannt", argumentierte Ermacora. Deshalb habe der damalige Hauptausschuss schon in den 1980er und 1990er-Jahren beschlossen, keine neuen Gipfelkreuze mehr aufzustellen. "Es gibt genug. Die Gipfelkreuze sind ein Kulturgut. Jeder hat eine andere Beziehung dazu. Der religiöse Hintergrund steht bei uns aber an zweiter oder dritter Stelle", erklärte der Alpenvereinspräsident gegenüber dem ORF.