Gipfelkreuz des Großglockners unter Denkmalschutz gestellt

Das erste und höchste Gipfelkreuz Österreichs auf dem 3.798 Meter hohen Großglockner steht seit vergangener Woche unter Denkmalschutz. Das hat am Freitag die Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG) mitgeteilt, die als Betreiberin der bekannten Panoramastraße die Unterschutzstellung durch das Bundesdenkmalamt initiiert hat. Das Kreuz aus dem Jahre 1880 ist damit das einzige unter Denkmalschutz stehende Gipfelkreuz Österreichs.

Noch am Nachmittag der Erstbesteigung von Österreichs höchstem Berggipfel am 28. Juli 1800 wurde ein erstes Gipfelkreuz auf den Berg gebracht und am Folgetag von vier Zimmerleuten aufgestellt. Aufgrund der exponierten Lage verfiel das Holzkreuz jedoch nach wenigen Jahren. 1879 sicherte sich der Österreichische Alpenklub (ÖAK) anlässlich des 25-jährigen Ehejubiläums von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth den Grund zur Errichtung eines neuen Kreuzes. Am 2. Oktober 1880 wurde das drei Meter hohe und 300 Kilogramm schwere eiserne "Kaiserkreuz" von Bergführern aus Kals am Gipfel aufgestellt.